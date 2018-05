Agente della polizia locale trova 150 euro sul marciapiede in via Santi

BRINDISI - Distratto chi ha perso 150 euro in via Santi: le banconote sono state trovate un agente della polizia locale di Brindisi. Una banconota da 50 e l’altra da cento, entrambe sul marciapiede, nei pressi di un esercizio commerciale.

Il poliziotto, in servizio al Comando di polizia locale di Brindisi, le ha consegnate all’economo di Palazzo di città. Sono state messe in cassaforte dinanzi al dirigente del settore Servizi finanziari del Comune “in attesa di essere riconsegnate a chi dimostrerà di essere il legittimo proprietario”. Il che appare un po’ difficile.

Quel che è certo, al momento è che il denaro è stato rinvenuto il 28 marzo scorso da un agente in servizio, nel corso dell’orario di lavoro. Il verbale di consegna nelle mani dell’economico è del 10 maggio. Nello stesso giorno è stato consegnato un contenitore in plastica contenente un saldatore manuale Parkside con altro materiale elettrico, filo di stagno, spazzola e morsetto. Il ritrovamento risale al 22 febbraio scorso, sempre per mano di un agente della polizia locale.