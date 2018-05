Agenzia delle Entrate, Maccagnani in pensione dopo 40 anni di lavoro

BRINDISI – Quarant’anni di lavoro, scanditi dalla musica portata anche al Festivalbar e Sanremo. Grande passione di Vincenzo Maccagnani, brindisino, da oggi in pensione dopo una vita trascorsa al Catasto, come dipendente, poi diventato Agenzia del Territorio e infine Agenzia delle Entrate.

Maccagnani, 66 anni, chiude questo capitolo avendo maturato l’età pensionabile. “Sembra ieri quando iniziai a lavorare”, racconta. Il primo giorno di lavoro risale al 1978. “Era l’11 novembre, tra gioia ed emozione, ho mosso i primi passi nel mondo del lavoro”, ricorda. “E ho conosciuto colleghi e utenti che sono diventati la mia seconda casa”.

Sempre disponibile, negli ultimi anni ha lavorato nel settore Relazioni pubbliche, a stretto contatto con tecnici e professionisti alla ricerca di documenti e informazioni. Chi lo conosce da anni, racconta di non averlo mai visto imbronciato.

Nell’album dei ricordi oltre ai racconti di vita quotidiana trascorsa nel palazzo del Catasto, ci sono anche le foto che ricordano gli anni in cui Maccagnani ha fatto parte di un gruppo chiamato Opera, arrivato persino al Festival della canzone italiana e prima ancora all’appuntamento dell’estate con il Festivalbar.

“Era il 1975”, ricorda Maccagnani, batterista della band di origine messinese. “E’ stata un’esperienza bellissima e indimenticabile”. Il brano del debutto si intitolava Donna di chi, poi incisero il singolo L’ho persa ancora e Stelle su di noi. I componenti della band, nel corso degli anni, hanno imboccato strade professionali differenti. Maccagnani ha continuato a suonare per passione, per divertimento, alternando la batteria al pianoforte, partecipando a diverse manifestazioni in provincia di Brindisi e non solo.

Anno dopo anno ha collezionato otto lustri come dipendente pubblico. Quarant’anni di lavoro che sembrano essere volati.

