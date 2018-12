Aggredisce con un bastone il finto investitore: operaio denunciato

BRINDISI - E' stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni un operario di 53 anni di Brindisi, accusato di aver aggredito con un bastone di legno un investitore al quale aveva affidato la somma di 50mila euro per investimenti immobiliari. Investimenti mai avvenuti. Per questo ne aveva chiesto la restituzione, trattandosi dei sacrifici di una vita, messi da parte nel corso di 30 anni di lavoro.

La vicenda inizia nel 2015 allorquando l’operaio affida i propri risparmi ad uno pseudo-investitore che gli promette lauti ricavi. Quest’ultimo gli rappresenta l’opportunità di effettuare degli ottimi affari in ambito immobiliare, che avrebbero fruttato un introito ben maggiore rispetto a quanto invece offerto dalla banca se avesse tenuto in deposito la somma. Riguardo alla bontà dell’affare, ultimamente l’investitore sentendosi pressato ha fornito risposte evasive e molte volte non facendosi trovare in ufficio e con il cellulare staccato. Pertanto era divenuto irrintracciabile.

Insospettito il 53enne in virtù delle risposte evasive ricevute e dell’andazzo complessivo degli eventi che ormai perduravano da diverso tempo dopo vari appostamenti ha rintracciato l’investitore pretendendo la restituzione della somma sborsata, che ovviamente non è stato possibile ottenere in quanto l’investimento non era altro che una truffa. Perciò l’uomo armato di un bastone di legno ha percosso l’investitore cagionandogli lesioni giudicate guaribili in sei giorni.