Aggredisce e minaccia di morte la ex moglie davanti ai carabinieri: arrestato

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne del luogo, per atti persecutori, lesioni personali e porto abusivo di arma impropria. L’uomo, per motivi legati all’interruzione della relazione coniugale, mai accettata, ha percosso l’ex coniuge 46enne, provocandole lievi lesioni alle braccia.

È stata la stessa vittima a chiamare i carabinieri quando la situazione è degenerata. Il 49enne, anche alla presenza dei militari ha continuato a inveire nei confronti della donna, minacciandola di morte. Perquisito è stato trovato in possesso di due bastoni in legno della lunghezza di 140 cm, di cui uno con chiodi sporgenti di 12 cm applicati all’estremità, occultati nella sua auto.

Già in passato, l’uomo si era reso responsabile di molestie attraverso numerose telefonate, sms, pedinamenti, ingiurie e minacce nei confronti della ex ed era già stato denunciato per atti persecutori. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.