Aggredisce la compagna e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

MESAGNE – L’intervento dei poliziotti non lo ha frenato. Anche in presenza degli uomini in divisa ha inveito contro la compagna, cercando di dare un seguito a un’aggressione che era stata interrotta proprio dagli agenti del commissariato di Mesagne al comando del vicequestore Rosalba Cotardo. L’uomo, un 48enne della provincia di Treviso, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente, dopo la convalida dell’arresto, in sede di giudizio diretto, l’arresto è stato sostituito con la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Mesagne.

I fatti risalgono allo scorso 2 dicembre. Intorno alle 00:30, una donna, terrorizzata, chiede aiuto alla polizia, perché il compagno la stava aggredendo. Una pattuglia composta da due agenti in servizio di Volante si reca immediatamente presso l’abitazione. Al momento dell’arrivo dei poliziotti, il 48enne stava ancora inveendo contro la malcapitata.

Le forze dell’ordine hanno accertato e fotografato i segni della violenta lite tra i due, culminata con l’imbrattamento di muri e lo sradicamento della maniglia della porta di ingresso (verosimilmente per impedire alla donna di fuggire), la rottura del telefonino della donna e graffi sul corpo, anche dell’uomo.

I poliziotti sono riusciti a sedare la lite e ad allontanare l’uomo da quella casa, ma lo stesso vi ha fatto ritorno dopo pochissimi minuti e, noncurante della presenza dei poliziotti, ha ricominciato a scagliarsi contro la donna. A quel punto è stato bloccato dai poliziotti, che a loro volta hanno subito calci e percosse. Contenere l’uomo non è stato affatto semplice. Lo stesso, in sede di interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità.