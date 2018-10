Aggredisce la madre e la fa finire in ospedale: denunciato minorenne

TUTURANO – Denunciato per maltrattamenti in famiglia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, un 17enne di Tuturano: si è reso responsabile di aggressioni nei confronti della madre.

È stata la stessa donna a rivolgersi ai carabinieri dopo gli ennesimi episodi di violenza subiti: “Esasperata si è presentata in lacrime presso la stazione dei carabinieri denunciando il fatto”. Si legge in una nota diramata dall’Arma in cui viene raccontato tutto il dolore patito dalla donna a causa dei comportamenti violenti del figlio.

Ha raccontato che le violenze e le aggressioni proseguono da diverso tempo e che si riferiscono a pugni, calci e spintoni. Nell’ultimo episodio, quello che l’ha convinta a chiedere aiuto ai carabinieri ha fatto ricorso alle cure dei sanitari “che le hanno riscontrato un trauma cranico facciale con infrazione delle ossa nasali, la perforazione timpanica, un trauma alla spalla destra e all’emitorace sinistro”.

In sede di denuncia la signora ha riferito che negli ultimi mesi è stata più volte oggetto delle violenze del figlio senza mai ricorrere alle cure dei sanitari. “I motivi dei comportamenti irrazionali e violenti tenuti dal giovane sono da ricercare nel suo profilo caratteriale intollerante all’autorità, in quanto mal sopporta di essere rimproverato dai congiunti”. Su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile il 17enne è stato affidato temporaneamente al nonno materno.