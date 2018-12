Aggredito dai fratelli in casa dell'anziana madre: due denunce

SAN VITO DEI NORMANNI – E’ stato aggredito dai due fratelli presso la casa della madre ultra 90enne, al culmine di dissidi sulla gestione dell’anziana donna che si trascinavano da tempo. L’episodio si è verificato lo scorso 22 dicembre, nel centro di San Vito dei Normanni. La vittima, un 76enne del posto, si era allontanato dall’abitazione della madre, di cui si prende quotidianamente cura, per fare la spesa.

Una volta rientrato a casa, ha trovato gli altri due fratelli, rispettivamente di 70 e 67 anni. Entrambi, da quanto appurato dai carabinieri, hanno inizialmente minacciato il 76enne, per poi passare all’aggressione fisica.

Il malcapitato, soccorso dal personale del 118, ha riportato traumi alla spalla, all’orecchio e al ginocchio sinistro, con prognosi di 15 giorni. Successivamente i carabinieri si sono recati a casa di uno degli indagati sequestrando due fucili da caccia regolarmente detenuti, poiché lo stesso non ha ottemperato all’obbligo di ripetere la denuncia nonostante avesse trasferito le armi in luogo diverso da quello indicato in precedenza all’autorità.