Aggressione in chiesa: parroco colpito con un pugno in faccia

BRINDISI – Violenta aggressione ai danni del parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, al rione Perrino. Il sacerdote stamani (sabato 13 giugno), all’interno della chiesa, è stato colpito con un pugno in faccia da un brindisino di 40 anni già noto alle forze dell'ordine. Recatosi presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura, il malcapitato è stato dimesso con qualche giorno di prognosi.

Lo stesso ha sporto denuncia presso gli uffici della Squadra mobile della questura di Brindisi diretta dal vicequestore Rita Sverdigliozzi. Gli agenti si sono subito messi sulle trace dell’aggressore e nel giro di poche ore lo hanno rintracciato, denunciandolo a piede libero per il reato di lesioni. L’aggressione sarebbe avvenuta per banali incomprensioni scaturite dalla distribuzione di prodotti di genere alimentare. Già a partire dalla serata odierna, il prete è tornato in parrocchia per celebare messa.