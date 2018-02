Aggressione a scuola durante festa di Carnevale: denunciato un minorenne

BRINDISI – C’è un denunciato per l’aggressione ai danni di una professoressa e di alcuni studenti verificatasi l’8 febbraio scorso nel Liceo linguistico Ettore Palumbo di Brindisi. Si tratta di un minorenne brindisino che frequenta un altro istituto superiore. Dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. È stato individuato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi e dai colleghi della stazione Brindisi centro intervenuti a scuola subito dopo i fatti. Un’insegnante e due studenti finirono in ospedale, per lesioni provocate da calci e pugni.

Al Palumbo si stava svolgendo una festa di Carnevale quando nell’edificio fece irruzione un gruppo di altri studenti, una decina, che si diresse verso un altro gruppo di giovani. Nacque una lite che ben presto sfociò in un’aggressione, un’insegnante tentò di intervenire per sedare gli animi ma rimase ferita. Fu anche richiesto l’intervento del 118. Tre persone finirono al Pronto soccorso, i carabinieri si misero subito a lavoro per ricostruire la vicenda, ascoltando diversi testimoni, e nel giro di pochi giorni hanno individuato e denunciato uno dei presunti responsabili dell’aggressione.