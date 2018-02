Aggressione la sera di martedì grasso: denunciati due minorenni

FASANO – Ispirati dal clima carnevalesco, hanno malmenato un 32enne per strada. Due minorenni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Fasano. L’episodio si è verificato la sera di martedì grasso (13 febbraio), durante la sfilata di maschere nel centro di Fasano. I due pare abbiano schizzato con una sostanza schiumogena il 32enne. Questi li avrebbe rimproverati. In risposta i minorenni colpiscono il maggiorenne con calci e pugni. Questi si è recato in ospedale, dove gli sono state refertate delle lesioni di lieve entità con prognosi di due giorni. Successivamente si è recato in caserma per sporgere querela.