Villa Castelli: lite e botte per un parcheggio, scatta la denuncia

VILLA CASTELLI - I carabinieri di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti avviati a seguito della denuncia sporta il 15 ottobre da un 74enne del luogo, hanno denunciato a piede libero un 58enne per minaccia e percosse. In particolare, a causa di un alterco scaturito per un presunto diritto a parcheggiare le rispettive autovetture, il 58enne ha minacciato e picchiato l’anziano.