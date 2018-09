Migrante picchiato da coetanei: aggressione razzista nella villa comunale

FRANCAVILLA FONTANA – Prima avrebbero scagliato la sua bici per terra. Poi lo avrebbero colpito con calci e pugni. Un’aggressione a sfondo razziale sarebbe avvenuta nella serata di lunedì (10 settembre) nella villa comunale di Francavilla Fontana. La vittima è un 17enne originario della Guinea, ospitato presso una comunità del posto.

Il giovane, dopo aver raggiunto in bici il piccolo polmone verde, avrebbe salutato una ragazza che si trovava in compagnia di altri coetanei, tutti italiani. Un paio di questi avrebbero sollevato la bici e l’avrebbero scagliata per terra, rivolgendo offese di stampo razzista al minorenne. Poi sarebbe partita l’aggressione. Secondo alcune fonti un cittadino che ha assistito alla scena sarebbe intervenuto per mettere in fuga gli aggressori e sempre secondo le stesse fonti gli aggressori sarebbero italiani. Ma non esiste una ricostruzione ufficiale dell’accaduto, poiché non è stata sporta denuncia e il ragazzo non ha fatto ricorso alle cure dei sanitari.

Pd: "Profonto sgomento"

La notizia è stata accolta con “profondo sgomento” dal segretario cittadino del Pd di Francavilla Fontana, Carmelo Sportillo.

“A nome del Partito Democratico – si legge in una nota dei democratici . esprimo decisa condanna del vile gesto, che è gravissimo seppur messo in atto da un gruppo di ragazzini”. “Quanto accaduto è il chiaro sintomo di una deriva umana e culturale – prosegue Sportillo - con evidenti connotati di discriminazione razziale, che s’incunea in maniera sempre più inesorabile nel tessuto civile e sociale del nostro Paese, alimentata anche da una invasiva politica populista ed intollerante”.

“L’Italia, il Meridione e soprattutto la nostra città - si legge ancora nel comunicato - hanno sempre testimoniato un profondo spirito di inclusione, di accoglienza umanitaria e di convivenza tra le razze nel rispetto di ogni persona. Questi pur piccoli focolai di razzismo, dunque, vanno spenti con grande decisione, prendendone chiaramente le distanze prima che divampino e generino reazioni incontrollabili”.

“Anche per questo – conclude Sportillo - l Partito Democratico auspica la presa di posizione univoca di tutte le forze politiche cittadine, con la chiara condanna di quanto accaduto.”