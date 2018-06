Ai domiciliari non viene trovato in casa durante controllo: arrestato

FASANO - I carabinieri della stazione di Fasano hanno arrestato per evasione il 55enne del luogo Oronzo Ferrante. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, nel primo pomeriggio di ieri, non è stato trovato in casa durante un controllo da parte del personale della Polizia di Stato del Commissariato di Monopoli che si era recato presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione domiciliare.

Le ricerche del fuggitivo, eseguite anche dai militari dell’Arma portati a conoscenza di quanto accaduto in un quadro di sinergia operativa, hanno consentito di sorprendere l’arrestato nel tentativo di rientrare in modo furtivo all’interno di casa sua, convinto che non vi fosse più nessuno ad aspettarlo. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato ricollocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

