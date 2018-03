Ai domiciliari per rapina non è in casa durante controllo dei carabinieri

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno denunciato per evasione, un 26enne residente a Brindisi, M.S.. Il giovane sottoposto ai domiciliari nel Comune di Mesagne, per il reato di rapina perpetrato a Latiano nel dicembre 2015 ai danni della farmacia comunale, durante il controllo, non è stato trovato nell'abitazione, in violazione alle prescrizioni imposte dalla misura cautelare.