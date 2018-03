Ai domiciliari per rapina trovato in casa con persone "controindicate"

I carabinieri della stazione di Tuturano, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per inosservanza degli obblighi imposti dall'Autorità giudiziaria, W.V. 22enne del luogo. Il giovane ai domiciliari per una rapina commessa unitamente a due complici a luglio scorso in una caffetteria di Brindisi, è stato sorpreso all'interno della sua abitazione in compagnia di persone controindicate e non conviventi, in violazione alle prescrizioni imposte.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, invece, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato I.W. 45enne di origine senegalese residente a Lecce, regolare sul territorio nazionale. L'uomo, a bordo del treno di Trenitalia, nella tratta Roma – Lecce, sprovvisto del titolo di viaggio, si è rifiutato di fornire le sue generalità al capotreno nell’esercizio delle sue funzioni di controllore, che ha richiesto l'intervento al 112.