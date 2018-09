Ai domiciliari trovato a spasso per le vie di un altro paese: arrestato

LATIANO - Un 35enne di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Latiano per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo tratto in arresto in flagranza nel giugno del 2016 per favoreggiamento all’ingresso clandestino o irregolare nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari, poiché intercettato a bordo di un natante nel basso adriatico con 8 cittadini di nazionalità somala e 2 siriani, è stato successivamente collocato agli arresti domiciliari in San Vito dei Normanni, a casa di familiari.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 settembre, è stato sorpreso fuori dal comune di San Vito dei Normanni, a Latiano per le vie del centro in compagnia di altre persone. L’arrestato espletate le formalità di rito è stato condotto nella sua abitazione in San Vito dei Normanni in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.