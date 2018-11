Ai domiciliari trovato con droga sotto al materasso: denunciato

Controlli antidroga tra Brindisi ed Erchie: un 23enne e un 36enne sono stati denunciati.

A Brindisi è finito nei guai un 23enne già ai domiciliari per reati legati a fatti di droga. A seguito di una perquisizione domiciliare effettuata nella sua camera da letto, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi, hanno trovato 24,3 grammi di marijuana occultati sotto il materasso.

I carabinieri della stazione di Erchie, invece, congiuntamente con i militari della compagnia di Intervento operativo dell’11° Reggimento “Puglia” di Bari hanno denunciato un 36enne: in seguito a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 55 grammi di marijuana occultati in un mobile della cucina.