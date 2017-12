Ai ladri d'auto piacciono le Fiat: trovate Panda e Bravo

ORIA - Fiat nel mirino dei ladri. Trovate a Oria, dai carabinieri, due utilitarie della casa di Torino, rubate prima di Natale. I militari nel pomeriggio del 23 dicembre hanno rinvenuto su segnalazione di un cittadino, una Fiat Panda, in stato di abbandono, oggetto di furto, denunciato il 18 dicembre scorso ai carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto; in contrada Santoro, una Fiat Bravo, in stato di abbandono, oggetto di furto, denunciato il 16 dicembre a Fragagnano, sempre in provincia di Taranto. Dopo le formalità di rito, i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.