Aiga: l'avvocato Morgese entra nell'organismo congressuale forense

BRINDISI – Il presidente dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Brindisi, l’avvocato Francesco Monopoli, rivolge i più sinceri auguri all’avvocato Stefano Morgese, già componente del direttivo e consigliere nazionale Aiga, per il prestigioso incarico ricevuto di componente dell’Organismo Congressuale Forense.

“Aiga Brindisi – i legge in una nota dell’associazione - esprime pertanto enorme soddisfazione per gli incarichi ricoperti ai massimi livelli dell’avvocatura nazionale dai propri esponenti, Stefano Morgese e Domenico Attanasi, già nominato coordinatore nazionale area sud Aiga, e rivolge inoltre i migliori auguri di buon lavoro all’avvocato Roberto Fusco del foro di Brindisi, per la prestigiosa nomina di vice presidente della Unione Nazionale delle Camere Civili”.