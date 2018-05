Al servizio dell'Arma per 36 anni: il brigadiere De Carolis va in congedo

FASANO - Il 23 maggio 2018, il brigadiere capo Francesco De Carolis, dopo 36 anni di servizio effettivo svolto nell’Arma dei carabinieri lascia il servizio attivo. Il militare, si è arruolato nell'Arma il 5 giugno 1982, ha frequentato dapprima il corso formativo presso la Scuola Allievi di Campobasso e successivamente presso la Scuola Allievi Brigadieri di Vicenza.

Dal 1982 al 1986 ha svolto servizio presso la Stazione Carabinieri di Roma – San Sebastiano, dal 1986 al 1987 è stato destinato all’Aliquota Operativa della Compagnia Roma E.U.R.. Dal 1987 al 1993, ha prestato servizio presso in Nucleo Radiomobile di Bari, fino al trasferimento nell’Ottobre del 1993 presso la Stazione Carabinieri di Ostuni. Nel 2005, per 6 mesi, ha prestato servizio a Sarajevo (Bosnia–Erzegovina) nella Missione Eufor.

Militare in possesso di tre onorificenze, croce d’argento e croce d’oro con torre per anzianità di servizio e croce commemorativa per la missione militare di pace in Bosnia–Erzegovina svolta da Forze Armate nazionali in ambito risoluzione Onu 1088/96 per la pace.

Il Brigadiere Capo De Carolis nelle attività di servizio si è contraddistinto per la elevata professionalità ed umanità, dimostrando attaccamento all’Istituzione e contribuendo con il proprio operato alla vigilanza attiva a vantaggio delle popolazioni ove lo stesso è stato impiegato, anche in campo internazionale.