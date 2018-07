Al telefono mentre è al volante, non si ferma all'Alt dei carabinieri: denunciato

SAN MICHELE SALENTINO - Sorpreso a parlare al telefonino mentre era alla guida. I carabinieri gli hanno intimato di fermarsi, ma niente. E' stato inseguito e raggiunto, risultato: denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e decurtazione dei punti sulla patente per un uomo di 46 anni residente a San Michele Salentino.

A Torchiarolo, i militari hanno denunciato per truffa una donna di 42 anni per truffa, per non aver spedito il tablet messo in vendita on line, pur avendo incassato la somma di 150 euro, pagata da una donna di Torchiarolo. Il tablet marca “apple modello ipad air” era stato postato sul sito “shpock” da una friulana. L'acquirente ha pagato 150, mediante transazione su carta prepagata postepay.