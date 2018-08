Al volante dopo aver assunto cocaina: denunciata, patente ritirata

FRANCAVILLA FONTANA - Cocaina. Droga assunta prima di mettersi alla guida dopo una serata trascorsa con gli amici. Una donna di 37 anni è stata denunciata dai carabinieri per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacente. L'auto è stata posta sotto sequestro e la patente è stata ritirata. Per fortuna non ci sono stati incidenti.

La cocaina

La donna, F.M (le iniziali del nome e del cognome) è nata a San Pietro Vernotico ed è stata fermata dai carabinieri della stazione di Francavilla Fontana ieri sera (sabato 18 agosto 2018) nell'ambito del servizio prediposto per il fine settimana. I militari hanno intimato l'Alt, lei ha accostato ed è stata sottoposta al test, dal quale è emerso che prima di salire in auto aveva assunto droga. Cocaina, stando ai risultati confermati dagli esami svolti dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove la donna è stata accompagnata dal personale del 118.