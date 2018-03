“Alberelli piantumati abbandonati dal Comune e aiuole dissestate”

BRINDISI – “Come far morire alberelli appena piantumati e far cadere anziani e bambini con aiuole dissestate: per averne una prova, basta venire in via Duca degli Abruzzi, rione Casale, dove è da più un mese che i residenti chiedono l’intervento del Comune. Ma niente”.

La denuncia del degrado e della pericolosità della zona è stata recapitata alla redazione di BrindisiReport nella speranza che il problema venga risolto in tempi brevi.

“C’è in concreto rischio che qualcuno inciampi perché le aiuole sono state completamente distrutte, probabilmente per permettere la piantumazione. Fatto sta che i mattoni sono rimasti uno sull’altro ai margini del marciapiede”, racconta uno dei residenti della zona. “Gli alberelli sono stati completamente abbandonati: che senso ha piantumare arbusti nuovi in sostituzione di quelli precedenti, se poi si fanno morire anche questi?”, chiede un altro residente del quartiere Casale.

“E’ davvero un vero peccato, soprattutto adesso che è iniziata la primavera e lungo questa strada c’è il passeggio di famiglie e bimbi. Mi auguro che l’Amministrazione comunale intervenga quanto prima”.

