Albero di pino finisce sulla veranda di una villetta: spavento, nessun ferito

BRINDISI - Un albero di pino è finito sulla veranda di una villetta di Tuturano, nei pressi di via Stazione, a causa delle forti raffiche di vento. Non ci sono stati feriti. E' stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi e dei carabinieri della stazione per mettere in sicurezza l'immobile e la zona.

E' successo nel primo pomeriggio oggi 31 marzo 2018. In quel momento nella villetta c'era la famiglia. I componenti del nucleo familiare hanno sentito un rumore forte e si sono spaventati. Nessuno è rimasto ferito, la villetta ha subito danni. Il pino ha schiacciato la recinzione in legno.

