Albero si abbatte sul muro di recinzione dell'ospedale di San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è rischiato grosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 dicembre, in via Nazioni Unite a San Pietro Vernotico dove è caduto un grosso albero di pino piantato nel cortile dell'ospedale Ninetto Melli di San Pietro Vernotico. Il tronco, che ha anche danneggiato il muro di recinzione, ha invaso la carreggiata. Solo per puro caso non c'erano auto parcheggiate a ridosso del marciapiede.

Si tratta di una strada chiusa che viene utilizzata come parcheggio sia per chi si reca in ospedale che per chi frequenta le attività commerciali della zona. Via Nazioni Unite è una traversa di via Lecce. Sul posto si sono recati i volontari della Protezione civile di San Pietro e gli operai di una ditta incaricata dalla Asl che hanno tagliato il tronco con la motosega e messo in sicurezza la zona. L'intervento è durato un'ora mezza.



