Albero si spezza e travolge lampione: tragedia sfiorata al parco

BRINDISI – Un tronco si è spezzato e ha travolto un lampione. Si è rischiato grosso oggi pomeriggio (mercoledì 26 settembre) al parco cesare Braico di Brindisi, dove un albero non ha resistito alle sferzate del forte vento di grecale che da ieri soffia sulle coste del basso Adriatico. L’arbusto si trova alle spalle dell’istituto alberghiero, a pochi metri da un campo di basket a cielo aperto.

All’interno del polmone verde si trovavano numerosi sportivi. Alcuni bimbi giocavano a pallone quando l’albero ha emesso un sinistro scricchiolio. Pochi istanti dopo, il tonfo. Il palo della luce, centrato in pieno dal tronco, è finito per terra, al centro di un’aiuola che fortunatamente, in quel momento, era sgombra.

Sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale di Brindisi, che ha delimitato l’area con un nastro. I tecnici del Comune di Brindisi si sono attivati per rimuovere il tronco e ripristinare il lampione.

