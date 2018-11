Alimenti in cattivo stato di conservazione in una paninoteca, denunciato titolare

BRINDISI - Quaranta chilogrammi di alimenti sono stati sequestrati in una paninoteca del Brindisino dai carabinieri del Nas perché in cattivo stato di conservazione. Il controllo ha portato alla denuncia del titolare dell'attività commerciale, un 34enne.

In particolare sono stati trovati prodotti ittici e vegetali non conservati correttamente. Nella nota diffusa dai carabinieri non viene riportato il nome dell'attività commerciale.