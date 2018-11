Allaccio abusivo alimentava frigoriferi, Tv, condizionatori e microonde: due arresti

LATIANO - I carabinieri della stazione di Latiano hanno arrestato per furto aggravato e continuato di energia elettrica in concorso una coppia di 39enni del posto. A. F. ed E. D. ha sottratto 33mila Kwh per un totale di 8mila euro.

La fornitura di energia elettrica era cessata formalmente per morosità, ma dai rilevamenti elettronici compiuti, è risultata ancora attiva: i militari e i tecnici Enel hanno trovato un allaccio abusivo diretto che bypassava il contatore.

Il by pass ha danneggiato in maniera irreparabile il cavo portante di alimentazione Enel, l’elettricità sottratta illegalmente alimentava: 2 frigoriferi, 4 televisori, un congelatore a pozzo, 3 condizionatori, una lavatrice, uno scaldabagno, un forno a microonde e 21 lampadine per un totale consumo in atto di 12 Kwh.

I tecnici dell’azienda erogatrice del servizio intervenuti nella circostanza, dopo aver riscontrato l’allaccio abusivo e dopo aver proceduto al distacco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’impianto. Gli arrestati dopo le formalità di rito su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.