Furgone portavalori in panne: immediato intervento della polizia

OSTUNI - Immediato intervento della polizia stamani sulla strada provinciale tra Ostuni e Villanova, dove un furgone portavalori carico di denaro si era fermato per problemi meccanici. Il luogo è stato raggiunto da una volante del commissariato della Città Bianca e da vigilante della Cosmopol, che hanno presidiato il luogo in attesa derl trasbordo della valuta dal veicolo in panne ad un altro furgone blindato.