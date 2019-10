Allarme bomba in viale Porta Pia: chiusi ufficio postale e negozi

BRINDISI – Carabinieri e poliziotti in viale Porta Pia al quartiere Santa Chiara a Brindisi per un allarme bomba. Chiuso l’edificio postale e i negozi limitrofi. La segnalazione sulla presenza di un ordigno in un box nei pressi delle Poste è giunta al centralino del 112 nella mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre.

L’area è stata immediatamente circondata da forze dell’ordine ed evacuata. I negozianti sono stati invitati ad abbassare le saracinesche e allontanarsie e sono state fatte spostare tutte le auto parcheggiate.

Sul posto si sono recati gli Artificieri antisabotaggio dei carabinieri di Lecce, oltre ai colleghi del Norm della compagnia di Brindisi, gli artificieri dellal polizia di Stato e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno ispezionato i garage condominiali, cui si accede da piazza Sapri. Giovedì 24 ottobre gli artificieri della Polizia si recarono a Carovigno, anche in quel caso per un allarme bomba, nell’ufficio postale, che poi si rivelò infondato. Del tutto infondato anche l'allarme bomba che lo scorso 10 ottobre causò la chiusura, per una intera mattinata, del tribunale di Brindisi.

Intorno a mezzogiorno l'allarme è rientrato. Sia l'ufficio postale che i negozi sono stati riaperti.

Articolo aggiornato alle ore 11.55 (allarme rientrato)

