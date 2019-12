Falso allarme bomba: evacuati il supermercato Eurospin e l'ex Equitalia

BRINDISI - La sede dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia, situata in via Santa Lucia, nel centro di Brindisi, è stata evacuata a causa di una telefonata anonima giunta intorno alle ore 8.30 di oggi (16 dicembre) alla questura di Brindisi in cui si segnalava la presenza di un ordigno.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza. Le forze dell'ordine hanno fatto evacuare anche il supermercato Eurospin, situato in piazza Anime. La zona è stata interdetta al transito. Dopo un sooralluogo si è appurato che l'allarme era del tutto infondato. Alle 9.52, la situazione è tornata alla normalità.

