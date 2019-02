Paura nel porto Esterno per sub scomparso: ma era un falso allarme

BRINDISI – Fortunatamente si è trattato di un falso allarme ma si sono vissuti momenti di preoccupazione nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 febbraio nelle acque della diga di Punta Riso dove è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per un presunto sub annegato.

A chiamare Capitaneria e vigili del fuoco un pescatore che dalla banchina ha visto un sub immergersi in mare e non risalire per un paio di ore. A destare forte preoccupazione la boa di segnalazione sempre ferma nello stesso punto. Sul posto si è recata una motovedetta della Guardia costiera e una squadra dei vigili del fuoco per perlustrare le acque del porto esterno. Nel giro di pochi minuti per fortuna è stato accertato che si è trattato di un falso allarme. Il sub è riemerso poco dopo ed era in buona salute. Da quanto si apprende si era sganciato dal pallone segnalatore ma non è mai stato in pericolo.