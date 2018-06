Temporali in arrivo in serata con forte vento e anche possibili grandinate

Allerta meteo arancione, ma con riferimento soprattutto alla Puglia centro-settentrionale, emanato dalla Protezione civile regionale per il pomeriggio e la serata odierna, e per la notte sino a domani sabato 23 giugno. La provincia di Brindisi sarà interessata dai temporali nella sua parte collinare (Fasano, Ostuni, Ceglie Messapica, Cisternino, Villa Castelli), mentre le precipitazioni di carattere più moderato dovrebbero toccare anche Brindisi.

L’allerta meteo arancione, quella intermedia tra allerta gialla e allerta rossa, è determinata dalle possibili conseguenze idrogeologiche dei fenomeni, Essi sono dovuti alla discesa di un nucleo freddo, legato ad una saccatura centrata sulla penisola scandinava, che determinerà un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata dalla temporanea intensificazione della ventilazione dai quadranti nord-orientali (grecale) e da un conseguente, seppur momentaneo, calo termico.

Dal pomeriggio di oggi e per le successive 28 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale e in estensione anche sulle restanti zone della Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale monitorerà gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evolversi della situazione meteo. La Sezione Protezione Civile seguirà l’evolversi della situazione, invitando ad attenersi alla norme di autoprotezione.