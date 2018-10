Quattro giorni di pioggia, allerta meteo arancione per domani

BRINDISI – Bisognerà prepararsi a quattro giorni di pioggia, da giovedì a domenica inclusa. La bassa pressione che affligge il Sud Italia da una paio di giorni non ha affatto esaurito i suoi effetti, e dalla mezzanotte e per le successive 18 ore, vale a dire per quasi tutta la giornata di giovedì, vige l’allerta meteo arancione per il Salento, la provincia di Brindisi e gran parte della provincia tarantina. Per tutto il resto della Puglia, l’allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale è di livello giallo, il più basso.

Pioggia, raffiche di vento anche oltre i 20 nodi, dai quadranti settentrionali domani, temporali con rovesci intensi e fenomeni elettrici. Ma da venerdì si continua, dicono ole previsioni dell’Aeronautica Militare: pioggia e vento, ma con rotazione a sud-est (scirocco), anche per sabato e domenica. Insomma, gite da rimandare – soprattutto quelle in barca – e ripiego su cinema e trattorie, e su qualche museo aperto.

Insomma, tutta colpa del “cut off” (citato nel precedente articolo su meteo) vale a dire la cellula di bassa pressione staccatasi tre giorni addietro da una ben più vasta depressione polare bloccata sull’Europa Settentrionale dall’anticiclone atlantico, e giunta sul Mediterraneo animata da attività propria. Ecco come spiega la situazione il servizio meteo dell’Aeronautica per i prossimi giorni, a partire dal giovedì 4.

“Ancora molte nubi al Sud con rovesci o temporali da sparsi a diffusi localmente anche intensi su Sardegna orientale, Calabria, Basilicata e e Sicilia tirreniche; ancora bel tempo sul resto del Paese. Venti in generale deboli variabili al Nord, da Nord Est al Centro-Sud, generalmente moderati, ma con locali rinforzi su Campania, Sardegna e Liguria occidentale”.

“Evoluzione per il giorno 5 ottobre 2018: graduale estensione della nuvolosità alle regioni centrali al mattino e primo pomeriggio, in estensione dal tardo pomeriggio alle aree costiere adriatiche settentrionali, in ulteriore estensione serale anche al resto del Nord, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, più intensi sulla Sardegna e sulle aree costiere ioniche peninsulari dal pomeriggio e sulla Puglia centromeridionale dal pomeriggio. Venti in generale moderati dai quadranti meridionali al Sud e sulla Sardegna e deboli da nord-est sul resto del Centro e sulla Pianura Padana; deboli meridionali infine a ridosso di Alpi e Prealpi”.