Allerta meteo gialla: in arrivo raffiche di vento da nord

BRINDISI –Nuova allerta meteo gialla (criticità ordinaria) diramata nel pomeriggio di oggi dalla Protezione civile regionale dalle prime luci di domani (mercoledì 5 dicembre), per le successive 24 ore. Stavolta non sarà la pioggia a provocare disagi, visto che non si prevede neanche una goccia di pioggia. I problemi, piuttosto, arriveranno dal vento. A partire dalle ore notturne, infatti, l’intera costa adriatica sarà sferzata da raffiche di nord/nord/ovest che potrebbero toccare la punta massima di 45 nodi.

Come sempre in occasione di ogni allerta, il servizio di protezione civile comunale diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto segue l'evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.