Altra rapina in banca nel Brindisino: in azione tre banditi armati di taglierino

FRANCAVILLA – Rapina in banca alle prime luci di oggi (26 gennaio). Due banditi armati di taglierino hanno assaltato l’agenzia della Banca popolare di Bari situata in viale Lilla, a Francavilla Fontana. I malfattori sono riusciti a eludere i sistemi di allarme. Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare da un dipendente il denaro contante, per un ammontare in via di quantificazione.

Una volta arraffato il bottino, i rapinatori hanno raggiunto un complice che li attendeva in sella a uno scooter Piaggio Liberty 125 oggetto di furto e poi tutti e tre si sono dileguati a bordo del motociclo. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia al comando del tenente Roberto Rampino. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di cui è dotato l’istituto di credito.

Si tratta della seconda rapina in cinque giorni ai danni di una banca. Va ricordato infatti che la mattina di lunedì era stata presa di mira la banca Credem di viale Aldo Moro, a Brindisi.