Altro incendio notturno: in fiamme la Multipla di un giovane al rione La Rosa

BRINDISI - E' di dubbia origine un incendio che la scorsa notte (fra giovedì 28 e venerdì 29 giugno) ha investito una Fiat Multipla parcheggiata in via Larici, al rione La Rosa, di proprietà di un 20enne del posto. L'episodio si è verificato intorno alle ore 2,30. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i poliziotti della Sezione volanti. Le Forze dell'ordine non hanno rinvenuto tracce di dolo. Non si esclude quindi l'origine accidentale.