“Amianto nel cortile interno del Comune di Brindisi”

BRINDISI – “Una settimana fa abbiamo segnalato la presenza di amianto in un cortile interno del Comune di Brindisi, ma non c’è stato alcun intervento, di conseguenza nostro malgrado saremo costretti a sporgere denuncia ai carabinieri del Nucleo ecologico”.

Arriva dal rappresentante sindacale della Uil, Giuseppe Roma (nella foto), l’allarme per la presenza di lastre di amianto con conseguenze per la salute dei dipendenti di Palazzo di città e in particolare per quanti hanno accesso al cortile che si trova al piano terreno, dove ci sono gli uffici Anagrafe.

“La segnalazione è stata trasmessa al responsabile per la sicurezza sul posto di lavoro il quale, a sua volta, ha tempestivamente informato il datore di lavoro e il dirigente del settore”, spiega Roma. “Ma non è cambiato: le lastre di amianto lì erano e lì sono rimaste. E’ evidente che non si può ignorare il problema ed è per questo che come rappresentante sindacale mi vedo costretto a presentare formale denuncia al Noe”.

Da Palazzo di città fanno sapere di aver preso atto della situazione e di aver predisposto tutte le operazioni necessarie alla rimozione dell'amianto.