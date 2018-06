Amministrazione Rossi: tutti i consiglieri comunali

BRINDISI – Per il neo sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, i volti dei venti consiglieri comunali di centrosinistra sono stati la ragione del sorpasso sul centrodestra, dopo che il Pd aveva dato dimostrazione di aver retto agli scossoni della recente storia politico-amministrativa in città. E’ il secondo partito a Brindisi con il 9,64 per cento dei consensi (stando ai risultati del primo turno) dopo i CinqueStelle che hanno totalizzato il 17,76 per cento dei consensi.

I consiglieri comunali del centrosinistra

Il Pd con la vittoria di Rossi avrà nove consiglieri comunali: Antonio Elefante, già consigliere ed ex segretario cittadino del partito, 555 voti; Giampaolo D’Onofrio 550, ex consigliere di Impegno sociale; Alessio Carbonella con 481 (volto nuovo); Salvatore Valentino 366, ex consigliere comunale; Lorenzo Guadalupi 233 (volto nuovo); Valentina, detta Nadia, Fanigliulo con 224 (volto nuovo); Maurizio Pesari con 223 (già presidente della circoscrizione Centro); Rosella Gentile 214 (volto nuovo) e Teodosio Prete 202 (volto nuovo).

Sei consiglieri per Brindisi Bene Comune, il movimento nel quale è cresciuto Rossi: Giuseppe Cellie, consigliere comunale uscente, 273 voti; Mauro Masiello 268 (volto nuovo), Belinda Silvestro 207 (volto nuovo), Anna Maria Calabrese 205 (volto nuovo), Anna Portolano 201 (volto nuovo), Luana Pirelli 199 (volto nuovo).

Tre scranni per Liberi e Uguali: Sandro Antonino 328 (volto nuovo, dopo essere stato candidato la volta scorsa con Nando Marino sindaco); Antonio Manfreda, consigliere comunale uscente di Impegno sociale con Carmelo Palazzo, 276 e Cristiano D’Errico 204 (volto nuovo). Due consiglieri per il movimento dei ragazzi Ora Tocca Noi: Giulio Gazzaneo 381 e Livia Dell’Anna 182, volti nuovi: sono i più giovani del Consiglio comunale.

A conti fatti, quindi, il centrosinistra avrà in Assise 14 consiglieri comunali al debutto. Prima esperienza politica per loro: sette sono donne. Con la definizione della Giunta, la composizione del Consiglio potrebbe mutare con il subentro in Assise dei primi dei non eletti. I volti già visti sono: Elefante, D’Onofrio e Salvatore Valentino; Cellie e Manfreda.

L’opposizione

Lo schieramento di opposizione sarà composto dai candidati sindaco sconfitti, Roberto Cavalera, Gianluca Serra e Massimo Ciullo. Non ci sarà Ferruccio Di Noi.

I consiglieri di opposizione saranno due per il Movimento CinqueStelle, Tiziana Motolese e Paolo Maria Le Grazie; uno per il Pri, Gabriele Antonino; uno per Brindisi in Alto, Umberto Ribezzi; uno per Forza Italia, Gianluca Quarta; uno per Brindisi Popolare, Carmela Lo Martire; uno per Idea per Brindisi, Luciano Loiacono; uno per il Movimento più39-Fratelli d’Italia, Massimiliano Oggiano e uno per la Lega con Salvini, Gianluca Alparone.

La presidenza del Consiglio

In occasione della prima seduta del Consiglio comunale, si procederà con l’elezione del presidente e del vice. Indiscrezioni riferiscono di una intesa tra Rossi e Massimo Ciullo, candidato sindaco della destra a trazione Lega con Salvini. “Non c’è nessuno accordo con nessuno”, dice Rossi. Vero è che Ciullo non ha sostenuto il centrodestra di Cavalera, a differenza di quanto hanno fatto alcuni dei candidati nelle liste della sua coalizione. Il che conferma la spaccatura interna alla destra.

In ogni caso, la composizione dell’ufficio di presidenza, tutto è rimesso al segreto dell’urna. Ma se è vero che il centrosinistra è compatto, non dovrebbero esserci attacchi dei franchi tiratori. Assenti, probabilmente per la prima volta a Palazzo di città.