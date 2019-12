Ampliamento di masseria in terreno agricolo: cinque persone denunciate

SAN DONACI - I carabinieri della stazione di San Donaci hanno denunciato per abuso edilizio in concorso cinque persone. Si tratta di una 36enne di Erchie, proprietaria di una “masseria azienda agricola” sita in San Donaci, una 63enne di Erchie, proprietaria dell’immobil, un 32enne di Latiano, ingegnere edile, un 51enne di Francavilla Fontana, ingegnere progettista, un 41enne domiciliato a Cividate Al Piano (Bg), imprenditore, amministratore delegato di una ditta di costruzioni.

I militari, in collaborazione con il locale Ufficio Tecnico Comunale, hanno accertato che i cinque in concorso tra loro, avevano realizzato presso la masseria interventi di ampliamento strutturale in difformità al permesso di costruire poiché all’interno di un terreno destinato ad uso agricolo. L’Ufficio tecnico ha emesso l’ordinanza di demolizione.