Anabolizzanti importati dall'estero, denunciato titolare di palestra

CISTERNINO - Anabolizzanti vietati importati dall'estero. Le compresse sono state trovate in due flaconi, a casa del titolare di una palestra dai carabinieri della stazione di Cisternino.

All'esito dei controlli, i militari hanno denunciato l'uomo per ricettazione, utilizzo di farmaci al fine di alterare le prestazioni agonistiche, nonché per importazione di farmaci provenienti da paesi terzi senza la prevista autorizzazione.vLe sostanze denominate “Zionlabs Sub Zero T5” e “Stano Titan Helthcare”, sarebbero state illegalmente importate dall’estero e sono state sottoposte a sequestro. A chi importa medicinali o materie prime farmacologicamente attive in assenza di autorizzazione, si applicano le stesse pene a cui soggiage il titolare dell’impresa che inizia l’attività di produzione di medicinali o di materie farmacologicamente attive senza munirsi dell’autorizzazione. Sono previste dell’articolo 147 del decreto legislativo 219 del 24 aprile 2006: arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da diecimila a centomila euro