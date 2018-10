Anche il gruppo musicale della Asl di Brindisi al memorial Negro

Il teatro Petruzzelli di Bari ha ospitato, il primo Memorial Totò Negro, l’assessore regionale al Welfare della Giunta Emiliano prematuramente scomparso lo scorso anno, amante della musica, tanto da proporla come terapia negli ospedali. Sul palco anche il gruppo musicale della Asl di Brindisi. Testimonial d'eccezione, Albano Carrisi.

Il gruppo musicale della Asl di Brindisi era composto da Tonino Papa (percussioni e voce), Salvatore Di Giacomo (batteria e voce), Paolo Di Lernia (tastiere), Marco Sciarra (chitarra), Marcellino Sammarco (Basso).

L’evento è stato ideato da Antonio Sanguedolce, Direttore Generale della ASL Bari e da Claudio Stefanazzi, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il quale ha pienamente sostenuto l’iniziativa per ricordare Totò Negro, “politico di grande spessore e di umanità straordinaria”, nel teatro più famoso di Puglia.

Il ricavato dalla serata andrà in beneficenza per l'acquisto di pianoforti da donare agli ospedali pugliesi con l’intento di alleviare, per quanto è possibile, il dolore delle persone costrette alla permanenza nei luoghi di cura. La Regione Puglia ha deciso di rendere stabile e permanente l'appuntamento musicale come grande evento da ripetere annualmente.

