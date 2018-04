Crociere, studenti impegnati nuovamente nell'accoglienza turisti

BRINDISI – Continuerà ad appoggiarsi alla formazione scuola-lavoro il progetto Past, adottato dal Comune di Brindisi con affidamento diretto per la promozione turistica della città e l’accoglienza alle navi da crociera. Anche per il terzo approdo della Msc Musica, il 9 aprile, saranno gli studenti dell’altro progetto, “Le scuole per il territorio”, gli affidatari dei servizi secondo la seguen te ripartizione.

Istituto Alberghiero "Sandro Pertini" (Indirizzo Accoglienza Turistica) impegnato nel servizio di informazioni utili al turista presso area Giardinetti (Lungomare di Brindisi). IISS “De Marco-Valzani” (Indirizzo Video-Maker) impegnato nel servizio reportage con foto e video della giornata e postazione presso la Sala della Colonna con il servizio “Take a picture of your holiday in Brindisi”. Le foto scattate, previa liberatoria per la pubblicazione delle foto, saranno condivise sulla pagina Facebook Past Brindisi;

Il Liceo "E.Palumbo” organizzerà un walking tour in lingua inglese, spagnola, tedesca e francese. Il Liceo “Artistico Leo Simone Durano” presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi documenterà, in lingua italiana e inglese, la mostra “L’itinerario sbagliato…di un cavaliere errante”, allestita, nei giorni scorsi, al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro tra il Liceo Artistico e la Fondazione del Nuovo Teatro Verdi.

Presso l’Ufficio IAT (Informazione Accoglienza Turista), sito all’ingresso di Palazzo Nervegna, e nei vari siti culturali di proprietà comunale sono a disposizione le nuove guide di Brindisi in formato pocket realizzato in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia- Sezione di Brindisi.