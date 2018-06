Ancora pioggia nella notte, domani anche temporali e vento forte

“Dalla serata di oggi 27 giugno e per le successive 24 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi da deboli a puntualmente moderati. venti forti con locali raffiche di burrasca”. E’ questo l’aggiornamento meteo che la Protezione civile e quella del Comune di Brindisi hanno comunicato nel tardo pomeriggio odierno, confermando il livello giallo dell’allerta in vigore da alcuni giorni per moderato rischio idrogeologico.

Pioverà per tutta la notte in quasi tutto il territorio provinciale, mentre per la tarda mattinata di giovedì i fenomeni assumeranno carattere temporalesco, con u rinforzo del vento che spirerà da nord-nord ovest anche con raffiche sino ai 25 nodi. Nella serata di giovedì si dovrebbe manifestare una attenuazione del maltempo. Sul Basso Adriatico è in corso una burrasca forza sette, in attenuazione a forza 6 da nord-ovest.