Ancora scirocco, pioggia e foschia, poi arriverà il maestrale

BRINDISI - Ancora pioggia sulla Puglia meridionale nella giornata di mercoledì 7 novembre, con interessamento soprattutto del Salento mentre Brindisi dovrebbe essere raggiunta dalle precipitazioni in tarda mattinata. Per chiudere in bellezza, in serata è prevista foschia (o meglio, nebbia da avvezione), un fenomeno che non ci abbandona da alcuni giorni data la nostra vicinanza al mare. Vento da sud-est, con mare tendente a forza 2. In ogni caso, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla. Per chi non ce la fa più a sopportare questo scirocco, la buona notizia dell'arrivo del maestrale giovedì.