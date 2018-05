Ancora un'auto in fiamme a Brindisi: trovate due bottigliette incendiarie

BRINDISI – Ancora un incendio auto a Brindisi. Per la seconda notte di fila, una macchina prende fuoco al rione Paradiso. Non ci sono subbi sull’origine dolosa delle fiamme che hanno avvolto, intorno alle ore 4 della scorsa notte (4 maggio), una Mini One parcheggiata in via Papini. La vettura era si trovava nei pressi dell’abitazione del proprietario, un giovane brindisino.

I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto dalla vicina caserma di via Nicola Brandi. Al momento del loro arrivo, la parte anteriore del mezzo era ridotta a una palla di fuoco. Sul posto si sono recati anche i poliziotti della sezione Volanti. Una volta domato il rogo, sono state trovate vicino alla Mino One un paio di bottigliette di plastica con residui di liquido infiammabile. Il movente del gesto è da appurare.

La notte precedente (fra il 2 e il 3 maggio) ad andare a fuoco era stata la Bmw touring di un imprenditore parcheggiata in via Marco Biagi, a poche centinaia di metri da via Papini.