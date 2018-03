Ancora un furto ai danni di residenze estive sventato da vigilantes

LATIANO – Erano riusciti a forzare la porta di uno sgabuzzino ma l’entrata in funzione del sistema di allarme collegato con la sala operativa dell’istituto di vigilanza “Vigil Nova” li ha costretti a fuggire a mani vuote. Furto sventato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 4 marzo, in una residenza estiva sita in contrada Coltura a Latiano. La pattuglia della Vigil Nova si è recata sul posto nel giro di pochissimi minuti da quando è scattato l’allarme, i malintenzionati non hanno potuto fare altro che desistere e fuggire.