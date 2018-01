Ancora un incendio sospetto a San Pietro: in fiamme l'auto di un pensionato

SAN PIETRO VERNOTICO - Ancora un’auto in fiamme a San Pietro Vernotico. E’ di dubbia origine il rogo che la scorsa notte (fra domenica 7 e lunedì 8 gennaio) ha danneggiato una Fiat Punto serie 1 parcheggiata in via Torricelli, una traversa di via Lecce non molto distante dalla caserma dei carabinieri, di fronte alla ex sede della biblioteca comunale.

Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 4. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno spento le fiamme davanti agli occhi del proprietario del veicolo, un uomo di 68 anni che risiede nei pressi del punto in cui si trovava la macchina.

Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri della locale stazione. A quanto pare non sono state rinvenute tracce di dolo, ma non si esclude alcuna ipotesi riguardo alle cause della combustione.

Sale così a quattro il numero di incendi sviluppatisi a San Pietro, in meno di un mese. La notte fra il 20 e il 21 dicembre presero fuoco una officina in via Folaga con un paio di vetture all’intero e, poche ore dopo, un’auto parcheggiata in via Vanoni. E’ di giovedì scorso (4 gennaio), invece, l’incendio che intorno alle ore 22 ha investito un furgone a otto posti che si trovava in via Cataldo Fiore. Su tutti questi episodi indagano i carabinieri.

