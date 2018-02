Ancora una notte di fuoco nel Brindisino: cinque auto in fiamme

BRINDISI – Altra notte di fuoco in provincia di Brindisi. Ben cinque le auto andante in fiamme in quattro diversi incendi sviluppatisi a Tuturano, Villa Castelli, Carovigno e Latiano.

La notte di duro lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi è cominciata intorno alle 00,20 in via Giardino, nella frazione di Tuturano. Qui è andata a fuoco una Fiat Punto parcheggiata all'altezza dell'abitazione del proprietario. Sul posto si sono recati i carabinieri per i rilievi del caso,

Circa due ore più tardi, intorno alle 3, sono arrivate delle richieste di intervento da via Rupe Tarpe, a Villa Castelli, dove stava andando a fuoco una utilitaria. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana si è recata rapidamente sul posto. La macchina ha riportato danni lievi all’altezza del vano motore. L’ipotesi più accreditata è quella di un cortocircuito. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Intorno alle ore 4,45, uno scoppio ha svegliato i residenti di via Don Innocenzo Cavallo, a Carovigno. Il boato è stato provocato dal rogo che ha investito una Fiat Grande Punto parcheggiata all’altezza di un B&B. Le fiamme si sono propagate rapidamente, investendo la parte posteriore di un’altra Fiat Punto parcheggiata di fronte alla prima. Il veicolo era avvolto dalle fiamme quado sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. L’origine della combustione è da accertare.

L’ultimo incendio di una notte movimentata si è sviluppato intorno alle 4,55 in via Giovanni Carbone, a Latiano. Anche in questo caso sono entrati in azione i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fonana per domare le fiamme che avevano investito una Ford Focus grigia di proprietà di un residente del posto. Si presume, come accaduto a Villa Castelli, che sia stato un cortocircuito a innescare l’incendio. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.