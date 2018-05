Forza Italia, il capogruppo al Senato a Brindisi: "Grande fiducia in Cavalera sindaco"

BRINDISI - "Forza Italia ha grande fiducia nell'avvocato Roberto Cavalera: è la persona giusta per il futuro di Brindisi, un uomo espressione della società civile che mette a disposizione la sua professionalità, la sua esperienza, la sua storia e il suo passato fatto anche di impegno in politica per la città di Brindisi".

Il capogruppo al Senato di Fi, Anna Maria Bernini, questo pomeriggio è arrivata a Brindisi per sostenere la candidatura a sindaco di Roberto Cavalera, espressione della coalizione imbastita attorno agli azzurri del presidente Silvio Berlusconi. Bernini è stata accompagnata dal senatore Luigi Vitali, anche coordinatore regionale, e da Mauro D'Attis, deputati della Repubblica. "E' una persona per bene, capace, l'uomo giusto per Brindisi", ha detto. Accanto lei l'aspirante primo cittadino, in questi giorni impegnato in una serie di incontri per la presentazione delle liste.

Guardando alla composizione della coalizione e in modo particolare all'assenza della Lega con Salvini che sostiene l'avvocato Massimo Ciullo nella sua corsa a sindaco di Brindisi, Bernini ha voluto fare una precisazione, di fronte a quanti hanno sostenuto che la separazione può essere considerato un esperimento, se non un laboratorio, essendo Fi legata a movimenti centristi: "Non si tratta di laboratorio come sostiene qualcuno, ma di una situazione legata a vicende territoriali che sono destinate, peraltro, a ricompattarsi", ha detto. "Può succedere che in una competizione elettorale si corra separati, ma il polo di centrodestra è un blocco unito. Noi abbiamo 799 Comuni al voto: nel 95 per cento dei casi corriamo insieme".Brindisi fa eccezione.

Poi un riferimento alla situazione politica nazionale: "Per noi era logico, naturale, dare al centrodestra la possibilità di misurarsi al governo del Paese, con Salvini premier. Era la conclusione naturale del voto espresso dagli elettori, per cui resta l'amarezza per il quadro che si è venuto a delineare".